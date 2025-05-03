Соболенко выиграла теннисный турнир в Испании

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде, обыграв в решающем матче представительницу США Кори Гауфф.

Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3). За это время Соболенко выполнила два эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из 13. В активе Гауфф также две подачи навылет, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из трех.

Для 26-летней Соболенко этот трофей стал третьим в Мадриде, третьим в сезоне и 20-м в карьере.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее иностранный теннисист заявил об угрозах со стороны россиянина.