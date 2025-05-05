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В «Зените» сделали заявление из-за травмы одного из лидеров

Тренер «Зенита» Семак: к сожалению, в ближайших матчах Вендел нам не поможет
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда на время лишилась бразильского полузащитника Вендела из-за травмы, полученной в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом». Его слова приводит официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

«К сожалению, в ближайших матчах он нам не поможет, очевидно, исходя из характера того повреждения, которое было у него. И по его самочувствию я думаю, что в этом отношении, наверное, сомнений не много о характере травмы», — заявил специалист.

Поединок состоялся 4 мая. Вендел получил повреждение на 57-й минуте, и тренерский штаб произвел вынужденную замену. Вместо бразильца на поле появился Андрей Мостовой.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Зенита». Счет в матче открыл нижегородский клуб, на 14-й минуте отличился Вячеслав Грулев. «Зенит» сумел сравнять только во втором тайме, на 54-й минуте гол оформил Александр Соболев, а на 83-й минуте форвард оформил дубль.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. Команда на четыре балла отстает от лидирующего «Краснодара», который свой матч 27-го тура РПЛ уже сыграл.

В следующем туре РПЛ петербургский клуб сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее матч «Зенита» назвали мучением.

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