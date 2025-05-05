Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Определились все пары 1/4 финала Кубка Стэнли

Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
close
Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

«Виннипег Джетс» стал последним участником четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом раунде Кубка Стэнли команда встретилась с «Сент-Луис Блюз», противостояние продлилось максимальное количество матчей — семь. В заключительном поединке, который состоялся в ночь на 5 мая, «Виннипег» уступал по ходу игры — и 0:2, и 1:3, однако сумел отыграться и перевести матч в овертайм. Победную шайбу забросил Адам Лаури. Российский хоккеист «Джетс» Владислав Наместников записал на свой счет одну из шайб своей команды.

Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты Кубка Стэнли. Пары, которые сразятся за полуфинал, выглядят так:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»;
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз»;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»;
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Александр Овечкин показал, как отмечает майские праздники.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами