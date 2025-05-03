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«Найти не удалось»: Овечкин показал, как отмечает майские праздники

Овечкин показал, как отмечает майские праздники
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Telegram-канал «Alex Ovechkin»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своем официальном Telegram-канале показал, как отмечает майские праздники.

«Майские праздники! Традиции не меняем!» — гласит подпись к видеозаписи.

Также капитан «Кэпиталз» отметил, что решил жарить барбекю, так как найти мангал в Вашингтоне ему не удалось.

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 76-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Таким образом, Овечкин догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и разделил с ним 12-ю строчку в списке лучших снайперов турнира.

6 апреля Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах за всю историю Национальной хоккейной лиги и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Рекордную 895-ю шайбу капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил в ворота «Айлендерс», Гретцки лично поздравил его с этим уникальным достижением.

«Вашингтон» выиграл серию первого раунда у «Монреаля» со счетом 4:1 и сыграет с «Каролиной», которая выбила из розыгрыша «Нью-Джерси» (4:1).

Ранее рекорд Овечкина назвали сумасшедшим.

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