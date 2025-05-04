«Считаете своим долгом вытереть ноги»: тренер «Пари НН» вспылил после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко на пресс-конференции после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» разозлился из-за вопроса журналистов про наставника клуба из Санкт-Петербурга Сергея Семака и форварда Александра Соболева.

«Если вы оцениваете игру «Зенита», то посмотрите… Вы можете назвать двух человек, которые остались у нас на скамейке? Вы хотя бы уважайте нас. Вы, как вся московская пресса, считаете своим долгом вытереть ноги об этот клуб, потому что он не соответствует и так далее… Мы оборонялись, качественно оборонялись, а вы видите футбол по своему», — заявил специалист, повысив голос.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл нижегородский клуб, на 14-й минуте отличился Вячеслав Грулев. «Зенит» сумел сравнять только во втором тайме, на 54-й минуте гол оформил Александр Соболев, а на 83-й минуте форвард оформил дубль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. Команда на четыре балла отстает от лидирующего «Краснодара», который свой матч 27-го тура РПЛ уже сыграл. Нижегородская команда расположилась в зоне стыковых матчей на 14-й позиции, имея в активе 23 балла.

В следующем туре РПЛ петербургский клуб сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Пари НН» дома 12-го числа примет самарские «Крылья Советов», начало поединка — 19:00 мск.

Ранее матч «Зенита» назвали мучением.