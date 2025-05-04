«Не забил штук пять»: Соболев о дубле за «Зенит»

Игрок «Зенита» Соболев о дубле в матче РПЛ: я не забил сегодня штук пять

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев отреагировал на свой дубль, который он оформил в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не забил штук пять, наверное. И потом мы говорим, что это волевая победа, когда в первом тайме я должен был два забивать и во втором — два. Тогда победа не была бы волевой», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл нижегородский клуб, на 14-й минуте отличился Вячеслав Грулев. «Зенит» сумел сравнять только во втором тайме, на 54-й минуте гол оформил Соболев, а на 83-й минуте форвард вывел команду вперед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. Команда на четыре балла отстает от лидирующего «Краснодара», который свой матч 27-го тура РПЛ уже сыграл.

В следующем туре РПЛ петербургский клуб сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА потерял очки в матче с «Ахматом».