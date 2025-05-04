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ЦСКА потерял очки в матче с «Ахматом»

ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата России
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ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл армейский клуб, на 9-й минуте отличился Секу Койта. Грозненцы сравняли на 33-й минуте благодаря голу Максима Самородова, ассистентом для которого выступил Георгий Мелкадзе.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб занимает третье место после этого поединка. В активе команды, которую тренирует Марко Николич, 52 балла. Грозненский клуб расположился в зоне стыковых матчей на 13-й строчке, у команды 24 очка.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на домашнем стадионе примет лидера турнирной таблицы «Краснодар». Встреча состоится 10 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Ахмат» на следующий день сыграет выездной поединок с тольяттинским «Акроном», который начнется в 14:00 мск.

Ранее «Спартак» лишился математических шансов на победу в РПЛ.

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