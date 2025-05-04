Стали известны составы «Зенита» и «Пари НН» на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Вендел, Зделар, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Соболев Педро.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Трошечкин, Ермаков, Майга, Боселли, Карапузов, Грулёв.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которой назначен Сергей Карасев.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. Команда на семь баллов отстает от лидирующего «Краснодара», который свой матч 27-го тура РПЛ уже сыграл. Нижегородская команда расположилась в зоне стыковых матчей на 14-й позиции, имея в активе 23 балла.

В следующем туре РПЛ петербургский клуб сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Пари НН» дома 12-го числа примет самарские «Крылья Советов», начало поединка — 19:00 мск.

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