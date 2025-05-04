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«Спартак» не смог обыграть «Факел» в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Факелом» в матче РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

В гостевом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» сыграл вничью с воронежским «Факелом».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

С середины первого тайма «красно-белые» играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Руслан Литвинов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на третьем месте, имея в активе 51 очко. Столько же у московского ЦСКА, у которых есть игра в запасе. «Факел» располагается на 16-й строчке, имея в активе 16 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 61 очко. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против московского «Динамо». Встреча состоится 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Факел» проведет матч следующего тура дома против «Локомотива». Игра состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее было названо слабое место «Краснодара».

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