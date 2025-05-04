Олимпийский чемпион назвал главную цель МОК

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, отвечая на вопрос о недопуске на Олимпиаду тренера Александра Жулина, заявил, что главная цель Международного олимпийского комитета (МОК) — допустить как можно меньше россиян. Его слова приводит РБ Спорт.

«Было бы здорово настроить ребят так, чтобы они отомстили за Сашу. Раз их боятся, значит, уважают. Их цель — сделать представительство России на Олимпийских играх как можно меньше. Чем меньше конкуренции со стороны России, тем им лучше», — заявил Тихонов.

27 апреля сообщалось, что Жулину запретили ехать на отбор к Олимпиаде — 2026.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова назвала подлостью недопуск тренера Жулина к отбору Олимпиады-2026.