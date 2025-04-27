Российскому тренеру запретили ехать на отбор к Олимпиаде-2026

Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Александру Жулину запретили ехать на отбор к Олимпиаде-2026 вместе со своими учениками. Его слова приводит ТАСС.

«Многих тренеров зарубили, у них там есть какая-то комиссия, их всего пять этих комиссий, и они решают, кому можно, кому нельзя», — заявил Жулин.

Также он выразил мнение, что это произошло из-за критики бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли», — добавил специалист.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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