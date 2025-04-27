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«Не их собачье дело»: Тарасова раскритиковала недопуск российского тренера до отбора на ОИ

Тарасова назвала подлостью недопуск тренера Жулина к отбору Олимпиады-2026
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала кошмаром и подлостью отказ в допуске заслуженного тренера России Александра Жулина до отборочного турнира на Олимпиаду-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это жуткая несправедливость, кошмар и подлость. Может помешать любому нашему спортсмену или паре, если не послать с ним тренера. Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — заявила Тарасова.

27 апреля сообщалось, что Жулину запретили ехать на отбор к Олимпиаде-2026.

Он выразил мнение, что это произошло из-за критики бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Здесь согрешил я. Не жалею ни о чем, он сволочь, я очень рад, что его поменяли», — добавил специалист.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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