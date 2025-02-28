Экс-игрок «Реала» рассказал, как в России футболисты пили водку перед матчем

Чемпион Испании по футболу в составе мадридского «Реала» Ройстон Дренте в интервью As рассказал, что в России перед матчами футболисты и тренеры иногда выпивали крепкие алкогольные напитки.

Нидерландский полузащитник, выступавший в сезоне-2012/13 в составе владикавказской «Алании», заявил о том, что его партнеры по команде были не прочь употребить водку в раздевалке перед игрой.

«Мои партнеры по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Перед матчами они выпивали по рюмочке. Но я, например, вместо рюмки водки предпочитал немного виски. Там было нормально пропустить рюмочку перед игрой. В Турции, например, нормальным считалось курить в душе после игры», — заявил Дренте.

Дренте выступал за «Аланию» во второй части сезона-2012/13, проведя в составе осетинского клуба шесть игр, в которых забил три мяча. Главным тренером «Алании» в том сезоне был Валерий Газзаев.

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