Лидер «Краснодара» установил уникальное достижение

Сперцян — первый полузащитник в XXI веке, забивший 10 голов три сезона подряд

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал первым центральным хавбеком в XXI веке, который забил минимум 10 голов в трех сезонах Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sports.

Источник отмечает, что в нынешнем сезоне Сперцян забил 10 мячей, а в двух предыдущих — по 11.

Встреча 27-го тура РПЛ с «Рубином», которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 5-й минуте первый гол «Краснодара» забил Сперцян с пенальти. На 40-й минуте преимущество «быков» удвоил Витор Тормена. На 83-й минуте один мяч для казанцев отыграл Илья Рожков.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» теперь имеет 61 очков. Отрыв от «Зенита» стал семь баллов, но у петербуржцев есть игра в запасе.

В текущем сезоне Сперцян к десяти голам добавил пять результативных передач за 32 матча. Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает летом 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в €20 млн.

Ранее «Рубин» пошутил над «Краснодаром» после поражения в матче РПЛ.