Американская пловчиха установила новый мировой рекорд

Американская пловчиха Кэти Ледеки установила новый мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем.

На турнире в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США) она преодолела дистанцию за 8 минут 4,12 секунды. 28-летняя американка побила собственный мировой рекорд, который она установила 12 августа 2016 года на Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро. Тогда спортсменка проплыла 800 м за 8 минут 4,79 секунды.

3 августа прошлого года Ледеки выиграла золото Олимпиады-2024 на дистанции 800 м вольным стилем. Эта золотая медаль стала для нее девятой в карьере. Ранее среди женщин такого успеха добивалась только советская гимнастка Лариса Латынина. Она поднималась на высшую ступень на Олимпийских играх 1956, 1960 и 1964 годов.

Среди мужчин отметки в девять золотых медалей Олимпиад достигали американские пловцы Марк Спитц и Майкл Фелпс, а также легкоатлеты Карл Льюис из США и Пааво Нурми из Финляндии.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в США приостановили финансирование университета из-за пловчихи-трансгендера.