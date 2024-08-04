Американская пловчиха повторила рекорд Латыниной по золотым медалям на ОИ

Американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла золото Олимпиады-2024 на дистанции 800 м вольным стилем.

Эта золотая медаль стала для нее девятой в карьере. Ранее среди женщин такого успеха добивалась только советская гимнастка Лариса Латынина. Она поднималась на высшую ступень на Олимпийских играх 1956, 1960 и 1964 годов.

Среди мужчин отметки в девять золотых медалей Олимпиад достигали американские пловцы Марк Спитц и Майкл Фелпс, а также легкоатлеты Карл Льюис из США и Пааво Нурми из Финляндии.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее 55-летняя всадница из Германии стала восьмикратной чемпионкой ОИ.