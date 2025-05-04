«Барселона» одержала волевую победу над «Вальядолидом» в чемпионате Испании

«Барселона» одержала волевую победу над «Вальядолидом» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в городе Вальядолид, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 6-й минуте Иван Санчес вывел вперед «Вальядолид», однако «Барселона» смогла увезти победу благодаря мячам Рафиньи на 54-й минуте и Фермина Лопеса на 60-й минуте.

За четыре тура до конца национального первенства «Барселона» лидирует в таблице, набрав 79 очков. У ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» 72 балла, однако есть игра в запасе. «Вальядолид» занимает последнее, 20-е место с 16 очками и по итогам сезона покинет высший дивизион Испании.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Наполи» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии.