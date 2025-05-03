«Наполи» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии

«Наполи» обыграл «Лечче» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Виа дель Маре» в городе Лечче, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил нападающий Джакомо Распадори на 24-й минуте. Чуть ранее, на 2-й минуте, гол Ромелу Лукаку отменили из-за положения вне игры.

За три тура до конца национального первенства «Наполи» лидирует в таблице, набрав 77 очков. У ближайшего преследователя в лице «Интера» 71 балл, однако есть игра в запасе. «Лечче» продолжает борьбу за сохранение прописки: у коллектива 27 очков и 17-е место. От зоны вылета их отделяет всего один балл.

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