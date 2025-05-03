«Локомотив» не смог обыграть «Оренбург» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

В домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Локомотива» мяч забил Сергей Пиняев. Он отличился на 57-й минуте. На 66-й минуте Алексей Татаев сравнял счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на шестом месте, имея в активе 46 очков. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, имея в активе 18 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 58 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла. На третьей строчке расположился московский ЦСКА, у которого 51 балл.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде против воронежского «Факела». Встреча состоится 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Оренбург» проведет матч следующего тура дома против «Химок». Игра состоится 10 мая. Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени.

Ранее было названо условие для возвращения Юрия Семина в «Локомотив».