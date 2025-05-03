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Экс-футболист «Зенита» оценил шансы клуба на победу в РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Рязанцев: не думаю, что чемпионство уплывает от клуба
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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Рязанцев заявил, что клуб еще борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Не думаю, что чемпионство уплывает от «Зенита». У «Краснодара» сейчас очень тяжелый календарь, у сине-бело-голубых — наоборот. Кто откажется чемпионом, пока неизвестно», — сказал Рязанцев.

За четыре игры до окончания чемпионата лидирует «Краснодар», в активе которого 58 очков, у «Зенита» — 54. На третьем месте вышел московский ЦСКА, у которого 51 балл. На четвертой строчке — «Спартак» (50).

В следующем туре «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином», «Зенит» встретится с «Пари НН».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в «Зените» рассказали, что нужно сделать, чтобы приблизиться к победе в РПЛ.

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