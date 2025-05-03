В «Зените» рассказали, что нужно сделать, чтобы приблизиться к победе в РПЛ

Игрок «Зенита» Ерохин: победа во всех матчах может приблизить нас к чемпионству

Футболист петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что команде нужно побеждать в оставшихся четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), чтобы приблизиться к чемпионству, передает «Чемпионат».

«Есть еще четыре игры, но ситуация непростая — все понимают, что нужно приложить максимум усилий. Только победа во всех четырех турах может приблизить нас к чемпионству», — сказал Ерохин.

За четыре игры до окончания чемпионата лидирует «Краснодар», в активе которого 58 очков, у «Зенита» — 54. На третьем месте вышел московский ЦСКА, у которого 51 балл. На четвертой строчке — «Спартак» (50).

В следующем туре «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином», «Зенит» встретится с «Пари НН».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, за счет чего «Краснодар» может стать чемпионом РПЛ.