Абдулрашид Садулаев сможет взять третье золото Олимпийских игр, заявил борец Власов

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов заявил в интервью «Газете.Ru», что известный борец-вольник Абдулрашид Садулаев еще имеет шансы попасть на Игры и завоевать свое третье олимпийское золото.

«Садулаев показывает феноменальную борьбу, и, несмотря на все ограничения, которые лишили его не одного турнира, у Абдулрашида достаточно сил, чтобы выстоять и все-таки взять долгожданную третью золотую олимпийскую медаль.

Он настоящий лидер, и его окружает команда профессионалов. Знаю, что он настроен бороться до победного конца, и я желаю ему вновь взойти на олимпийский пьедестал», — сказал Власов.

Абдулрашид Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. Российский борец надеялся завоевать третье золото Игр в Париже-2024, однако Международный олимпийский комитет отказал ему в нейтральном статусе.

Позднее Садулаева также не пустили на чемпионат Европы — 2025 в Словении.

Ранее олимпийский чемпион из России восхитился рекордом Михаина Лопеса.