Олимпийский чемпион из России восхитился рекордом Михаина Лопеса

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов рассказал в интервью «Газете.Ru», что продолжает следить за международными соревнованиями, несмотря на отстранение российских спортсменов.

«Я искренне восхищаюсь своими соперниками. Это мастера высочайшего класса. Это единомышленники и самые титулованные люди в борьбе. Хамид Сориан, Селчук Себи, Петер Басчи, Саед Абдвали, Артур Алексанян, Марк Мадсен, Михаин Лопес, Акжол Махмудов, Риза Каялп, Александр Чехиркин — непревзойденные атлеты! Гиганты мировой борьбы», — сказал Власов.

Олимпийский чемпион отметил, что между соперниками в борьбе всегда сохраняется взаимное уважение, несмотря на конкуренцию.

Власов выразил восхищение достижениями кубинца Михаина Лопеса, который завоевал золото на Олимпийских играх в Париже — 2024 и стал единственным пятикратным олимпийским чемпионом среди мужчин в истории всех стилей борьбы.

«Я радуюсь победам Михаина Лопеса: он выиграл свою пятую Олимпиаду в 42 года, — сказал Власов. — Правда, у него другая весовая категория. В нашей категории — 77 кг — очень высокая конкуренция (Лопес свои последние награды завоевал в категории до 130 кг. — «Газета.Ru»).

Ранее олимпийский чемпион из России рассказал, как МОК разрушил его мечту.