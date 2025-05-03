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Футболист «Динамо»: «Акрон» весь матч играл на Дзюбу

Футболист «Динамо» Сердеров: «Акрон» весь матч играл на Дзюбу
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ФК «Акрон» Тольятти

Футболист махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о поражении от тольяттинского «Акрона» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что тольяттинцы весь матч играли на Артема Дзюбу, передает «ВсеПроСпорт».

«Изучили «Акрон», знали, что в основном будут играть на Дзюбу. Собственно, они так и играли весь матч, и гол единственный так забили. Был настрой выйти, не давать ничего создать, но не все получилось», — сказал Сердеров.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Акрона». Единственный мяч забил Дзюба.

В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает девятое место, набрав 32 очка. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-м месте, имея в активе 27 баллов.

Первое место в чемпионате занимает «Краснодар», набрав 58 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла. Замыкает тройку сильнейших московский ЦСКА, имея в активе 51 очко. На четвертой строчке идет московский «Спартак», набрав 50 баллов.

Ранее Дзюба побил рекорд чемпионатов России.

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