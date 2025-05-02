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Представитель Дзюбы: в Артеме никто не сомневался

Представитель Дзюбы Гольдман заявил, что Артем находится в потрясающей форме
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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, поделился эмоциями от матча против махачкалинского «Динамо», в котором Дзюба забил решающий мяч, передает Sport24.

«Здорово, что удалось набрать три очка, был нервный матч. Вдвойне приятно, что забил Артем. У него потрясающая форма. И я не удивлен, всегда верил в него, никто в Дзюбе не сомневался», — сказал Гольдман.

В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает девятое место, набрав 32 очка. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-м месте, имея в активе 27 баллов.

Первое место в чемпионате занимает «Краснодар», набрав 58 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла. Замыкает тройку сильнейших московский ЦСКА, имея в активе 51 очко.

В следующем туре «Акрон» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее футболист «Динамо» рассказал, как он планирует побить рекорд Дзюбы.

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