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Футболист «Динамо» рассказал, как он планирует побить рекорд Дзюбы

Футболист «Динамо» Тюкавин заявил, что будет стараться побить рекорд Дзюбы
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что планирует побить бомбардирский рекорд Артема Дзюбы среди российских футболистов, который забил 239 мячей, передает «РБ Спорт».

«Сколько он там забил за карьеру? Если буду забивать каждый сезон по 12−15 мячей, то это вполне реально. Но карьера по-всякому может сложиться, не буду загадывать», — сказал Тюкавин.

На 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

Ранее экс-тренер «Динамо» призвал забыть про Тюкавина.

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