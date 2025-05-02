«Трактор» обыграл «Динамо» в третьем матче 1/2 финала плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первом периоде счет открыл игрок москвичей Игорь Ожиганов, в середине матча счет сравнял Григорий Дронов. Артем Михеев вывел «Динамо» вперед в середине третьей 20-минутке, но через две минуты Виталий Кравцов вновь сравнял счет. Судьба встреча решилась во втором овертайме, когда Максим Шабанов

отправил шайбу в ворота «Динамо».

В серии до четырех побед «Трактор» ведет со счетом 3:0. Следующая встреча состоится 4 мая в Москве.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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