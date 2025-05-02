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Спорт

Начать камбэк: «Динамо» принимает «Трактор» в серии Кубка Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Полуфинал. Третий матч. «Динамо» (Москва) — «Трактор». LIVE

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Владимир Федоренко/РИА Новости
В третьем мачте полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» принимает челябинский «Трактор», который выиграл обе домашние встречи и ведет 2-0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
2-й период
02 мая 17:00
Динамо М
Москва, Россия
03' Ожиганов
1 : 0
Трактор
Челябинск, Россия
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва, Россия
1-й период

03'53" Ожиганов

2-й период
3-й период
Трансляция
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29'

Бросок Блажиевского заблокировали, но атака челябинцев закончилась опасным броском Светлакова из правого круга — плечом потащил Подъяпольский.

28'

Уже 9-14 по броскам в матче. «Трактор» весьма активен.

26'

И еще момент у «Трактора» в быстрой атаке, но Сафин не переиграл Подъяпольского после ошибки динамовского защитника.

25'

Подъяпольский спокойно отразил бросок Дэя от синей линии.

24'

Позиционная атака челябинцев привела к опаснейшему моменту. Ткачев играл на добивании из левого круга вбрасывания, Подъяпольский был в шпагате, но Пыленков заблокировал!

23'

Пока больше «Трактор» атакует на старте второго периода.

21'

Очень опасная атака «Трактора» с броском Шабанова из правого круга — Подъяпольский потащил щитком из дальнего угла.

21'

Поеееееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

8-10 по броскам, но на табло 1:0. «Динамо» реализовало свой шанс, а «Трактор» так и не создал момента, который бы застал Подъяпольского врасплох. Ждем вторую 20-минутку.

20'

Светлаков набросил на динамовские ворота, и прозвучала сирена на перерыв.

20'

Коростелев заблокировал потенциально опасный бросок Ожиганова по воротам «Трактора».

19'

Шабанов бросил в ближнюю девятку после вбрасывания — на месте вратарь «Динамо».

19'

Очередной бросок, но снова открытый — не дает динамовская защита перекрыть Подъяпольскому обзор, броски, который он видит, голкипер легко ловит.

18'

Атака «Трактора» закончилась броском Дронова, но шайба успокоилась в ловушке все видевшего Подъяпольского.

16'

8-5 по броскам в створ в данный момент.

14'

Шикарный прорыва Глотова, но Подъяпольский парировал бросок с неудобной руки!

13'

Очень опасный бросок Слепышева с близкого расстояния, но Фукале потащил!

12'

Ткачев почти выскочил на скорости в одиночестве на ворота Подъяпольского, но Ожиганов успел ему помешать в последний момент, и броска не случилось.

11'

А теперь отличный сейв Фукале на Кравцове.

10'

Артем Михеев вошел на скорости в зону, развернулся и хлестко бросил — Фукале на месте.

8'

Гусев перехватил шайбу в средней зоне, отдал Уилу, который слишком долго обрабатывал шайбу и так и не бросил. Пошла позиционная атака, которая завершилась не очень опасным броском Сикуры.

7'

Светлаков не успел к поперечной передаче, но после атака «Трактора» стала позиционной, и Подъяпольский сначла сейв шлемом совершил, а потом и остановил игру сейвом на щитках.

6'

Уже четыре броска в створ нанесли динамовцы, а бросок Кравцова, отбитый Подъяпольским, почему-то до сих пор не зарегистрирован.

4'

ГООООООООООООООООООООЛ! Игорь Ожиганов — 1:0! Капитан «Динамо» начал атаку с броска от синей, а потом в позиционном владении подключился на пятак и замкнул классный пас Сикуры с разворота!

3'

Пара сейвов от Фукале. Но без особой опасности.

2'

Первый бросок от нашедшего шайбу в чужой зоне Кравцова — спокойно отразил Подъяпольский.

1'

Быстрая атака «Динамо» с прострелом Пыленкова в район, куда накатывали Сикура и Уил — никто не замкнул.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

17:00

Ворота «Динамо» защищает Владислав Подъяпольский, на последнем рубеже «Трактора» Закари Фукале.

16:55

Состав челябинского «Трактора».

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16:50

Состав московского «Динамо».

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16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московское «Динамо» принимает на своем льду челябинский «Трактор». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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