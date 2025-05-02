Бросок Блажиевского заблокировали, но атака челябинцев закончилась опасным броском Светлакова из правого круга — плечом потащил Подъяпольский.
И еще момент у «Трактора» в быстрой атаке, но Сафин не переиграл Подъяпольского после ошибки динамовского защитника.
Позиционная атака челябинцев привела к опаснейшему моменту. Ткачев играл на добивании из левого круга вбрасывания, Подъяпольский был в шпагате, но Пыленков заблокировал!
Очень опасная атака «Трактора» с броском Шабанова из правого круга — Подъяпольский потащил щитком из дальнего угла.
8-10 по броскам, но на табло 1:0. «Динамо» реализовало свой шанс, а «Трактор» так и не создал момента, который бы застал Подъяпольского врасплох. Ждем вторую 20-минутку.
Очередной бросок, но снова открытый — не дает динамовская защита перекрыть Подъяпольскому обзор, броски, который он видит, голкипер легко ловит.
Атака «Трактора» закончилась броском Дронова, но шайба успокоилась в ловушке все видевшего Подъяпольского.
Ткачев почти выскочил на скорости в одиночестве на ворота Подъяпольского, но Ожиганов успел ему помешать в последний момент, и броска не случилось.
Гусев перехватил шайбу в средней зоне, отдал Уилу, который слишком долго обрабатывал шайбу и так и не бросил. Пошла позиционная атака, которая завершилась не очень опасным броском Сикуры.
Светлаков не успел к поперечной передаче, но после атака «Трактора» стала позиционной, и Подъяпольский сначла сейв шлемом совершил, а потом и остановил игру сейвом на щитках.
Уже четыре броска в створ нанесли динамовцы, а бросок Кравцова, отбитый Подъяпольским, почему-то до сих пор не зарегистрирован.
ГООООООООООООООООООООЛ! Игорь Ожиганов — 1:0! Капитан «Динамо» начал атаку с броска от синей, а потом в позиционном владении подключился на пятак и замкнул классный пас Сикуры с разворота!
Быстрая атака «Динамо» с прострелом Пыленкова в район, куда накатывали Сикура и Уил — никто не замкнул.
Ворота «Динамо» защищает Владислав Подъяпольский, на последнем рубеже «Трактора» Закари Фукале.