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Хоккейный матч в Саратове завершился дракой всех против всех

В Саратове матч Национальной молодежной хоккейной лиги закончился дракой
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Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

В Саратове во время Национальной молодежной хоккейной лиги произошла массовая драка с участием зрителей и хоккеистов. Видео опубликовал РЕН ТВ.

По данным телеканала, драка всех против всех случилась во время матча плей-офф между саратовским клубом «Кристалл» и подмосковным «Гранитом». В ней участвовали не только члены команды, но и запасные игроки и арбитры. Зрители провоцировали дерущихся с трибун.

В марте хоккеисты «Сибири» и «Барыса» устроили драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За произошедшее Роман Рукавишников из «Сибири» и Бейбарыс Оразов из «Барыса» были наказаны пятиминутными удалениями. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. На шайбу Динмухамеда Кайыржана сибиряки ответили точными бросками Энди Эндроффа, Павла Гоголева и Никиты Короткова. В конце встречи до минимального разрыв сократил Оразов.

Ранее драки хоккеистов сборных США и Канады связали с заявлениями Трампа.

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