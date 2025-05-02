Мостовой назвал уволенного из «Динамо» тренера футбольным человеком

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что у него сложились хорошие отношения с уволенным из московского «Динамо» тренером Марцелом Личкой, передает «РБ Спорт».

«У меня с Личкой сложились прекрасные отношения. Благодарен ему, что он не отказался и предложил мне пройти стажировку в «Динамо». В отличие от других, Марцел — футбольный человек», — сказал Мостовой.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее увольнение тренера «Динамо» назвали детским садом.