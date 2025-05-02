Увольнение тренера «Динамо» назвали детским садом

Российский экс-футболист Андрей Канчельскис назвал детским садом увольнение из московского «Динамо» тренера Марцела Лички, передает «Чемпионат».

«Дайте человеку доработать и попрощайтесь нормально. Понимаю, когда убирают в середине сезона, но не за четыре тура до конца. Что за детский сад? Пускай руководители решают», — сказал Канчельскис.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее «Динамо» осудили за увольнение главного тренера.