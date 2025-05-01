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Экс-тренер «Спартака» назвал причину увольнения Лички из «Динамо»

Тренер Гладилин заявил, что Личка стал жертвой успеха «Динамо» в прошлом сезоне
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что уволенный из «Динамо» чешский специалист Марцел Личка мог стать жертвой результата сезона-2023/24.

По его словам, Личка прыгнул выше головы и поднял планку ожиданий, когда до последнего тура боролся за золотые медали в прошлом году.

«Это стечение обстоятельств, возможно злую шутку сыграл успех прошлого сезона, когда команде не хватило гола до чемпионства. Может быть, если бы не сломался Тюкавин в марте, то результат был бы чуть лучше. Но что случилось, то случилось», — заявил Гладилин.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что Марцел Личка хорошо проработал в «Динамо».

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