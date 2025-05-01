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Экс-тренер «Спартака» оценил работу Лички в «Динамо»

Тренер Гладилин заявил, что Личка хорошо проработал в «Динамо»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что уволенный из «Динамо» чешский специалист Марцел Личка отработал в столичном клубе на достойном уровне.

По его словам, реноме тренера после досрочной отставки за четыре тура до финиша сезона в чемпионате России не пострадало.

«У «Динамо» нет звезд, нет суперзвезд, суперприобретений тоже не было — Личка работал с теми игроками, что у него были. Работал хорошо — он хороший специалист, хороший тренер. С текущим подбором игроков пятое место для «Динамо» — максимум», — заявил Гладилин.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

Ранее «Динамо» обвинили в спешке с решением уволить Марцела Личку.

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