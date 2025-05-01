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«Динамо» обвинили в спешке с решением уволить Личку

Тренер Гладилин заявил, что «Динамо» поторопилось уволить Личку
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководство «Динамо» отправило в отставку чешского специалиста Марцела Личку слишком рано.

«Думаю, что Личке стоило дать доработать до конца сезона. Команда идет на пятом месте, вряд ли они могут забраться выше. Возможно, у него с руководством есть какие-то личные моменты. Я не думаю, что «Динамо» серьезно рассчитывало на чемпионство, чтобы быть недовольными пятым местом — ни выше, ни ниже они не упадут, в чем была необходимость такой срочности при увольнении — надо спрашивать руководителей. Можно было спокойно дать доработать четыре тура и затем уже принимать решение», — заявил Гладилин.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

Ранее «Локомотив» призвали не увольнять главного тренера.

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