Бывший гендир «Динамо» раскритиковал уволенного Личку

Заварзин: «Динамо» надо было убирать Личку в конце прошлого года

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин обрадовался уходу специалиста Марцела Лички с поста главного тренера московской команды. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Не рановато ли «Динамо» убрало Личку? Не рановато, а поздно, я так считаю. Надо было в конце прошлого года убирать, чтобы как-то по-другому сыграть. Потенциал у этого человека — 4-6 место. Думаю, что сегодня-завтра назовут преемника», — заявил Заварзин.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее Константин Тюкавин обратился к Личке после его отставки.