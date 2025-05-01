Тюкавин обратился к Личке после его отставки

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в своих социальных сетях поблагодарил уволенного из клуба тренера Марцела Личку.

«Марцел, спасибо за совместную работу! С вами я провел свой лучший сезон на данный момент, став лучшим игроком года. Ваши советы и наставления сыграли большую роль в моем развитии — как футболиста и как человека», — написал Тюкавин.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

На 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

Ранее в «Динамо» рассказали о целях на конец сезона-2024/25.