«Локомотив» призвали не увольнять главного тренера

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову нужно дать возможность отработать сезон-2024/25 до конца, несмотря на вылет из Кубка России от «Ростова».

«Нужно дать доработать нормально, по-человечески. Ничего в таблице уже не исправишь. Да, «Локомотив» весной играет неудачно, мало что получается в матчах, но здесь ничего удивительного нет — я так и думал, что этот состав без большого количества новых игроков не выдержит напряжения и повалится. Но обращаться с тренером так нельзя — у него есть контракт, его надо уважать», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась 30 апреля на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в этой игре забил Максим Осипенко с пенальти на 27-й минуте. На 50-й минуте взятие ворот Николая Комличенко было отменено из-за положения «вне игры», но на 87-й минуте второй раз поразить сетку ворот Антона Митрюшкина удалось Егору Голенкову.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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