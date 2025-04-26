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«Пострадал душевно»: отец Большунова о доме, разрушенном ВСУ

Отец Большунова заявил, что пострадал душевно после уничтожения ВСУ его дома
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Telegram-канал «Mash на спорте»

Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александр Большунов-старший кратко прокомментировал свое состояние после того, как его дом в Брянской области был разрушен осколочным боеприпасом ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

«Я пострадал душевно», — заявил он.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», дом родителей лыжника находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Постройка сгорела полностью после того, как в нее попал снаряд. Семья Большунова уехала из дома незадолго до происшествия, несмотря на то, что долгое время отказывалась это делать после обстрелов.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Большунов выиграл седьмую гонку подряд.

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