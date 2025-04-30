В «Динамо» рассказали о целях на конец сезона-2024/25

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Кубка России против «Спартака» заявил, что в оставшихся матчах сезона у его команды не будет проблем с мотивацией. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Нам надо постараться выиграть четыре оставшиеся игры. Мы играем за себя, за свою семью, за свой клуб. Понятно, что тяжело вылететь из кубка, но нельзя просто доигрывать сезон и не пытаться догнать «Спартак» и ЦСКА. Нельзя уже сейчас отправлять сезон в мусорку, надо искать цель и мотивацию», — заявил Личка.

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене», завершилась с результатом 2:1. В этой игре забивал только «Спартак»: на 14-й минуте красно-белых вывел вперед Маркиньос, но на 20-й минуте Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота. Победный гол на счету Ливая Гарсии на 51-й минуте — это его первый забитый мяч в составе «Спартака».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет с победителем матча «Локомотив» — «Ростов», который состоится 30 апреля.

Ранее в «Динамо» объяснили, почему проиграли «Спартаку».