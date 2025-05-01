Российский тренер считает, что Украина не лишит Мельникову нейтрального статуса

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила мнение, что у Украины не получится лишить российскую гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса. Ее слова приводит Sport24.

«Думаю, на этот раз у них вряд ли что-то получится, потому что наша федерация подала апелляцию с претензией к этой комиссии», — заявила Родионенко, отметив, что Мельникова ни разу не принимала участия в мероприятиях в поддержку СВО.

1 мая Украина призвала лишить Мельникову нейтрального статуса.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Мельникова раскрыла, почему хочет стать депутатом.