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Олимпийская чемпионка раскрыла, почему хочет стать депутатом

Чемпионка ОИ Мельникова о депутатстве: хочу внести вклад в судьбу Воронежа
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале объяснила, почему решила стать депутатом.

«Я не завершаю спортивную карьеру, но хочу попробовать внести вклад в судьбу родного города не только, как спортсмен, но и как гражданин», — заявила гимнастка.

28 апреля стало известно, что спортсменка баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Российские спортсмены, представляющую художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

Ранее гимнастка Лала Крамаренко обжаловала отказ в нейтральном статусе.

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