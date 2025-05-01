Украина призвала лишить олимпийскую чемпионку из России нейтрального статуса

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, а также глава Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина обратились с письмом в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой лишить российскую гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса, передает Спортс.

Просьба связана с тем, что в конце апреля стало известно о том, что Мельникова планирует избираться в депутаты Воронежской городской думы, она выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России». Также на Украине считают, что есть свидетельства поддержки Мельниковой СВО.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Мельникова раскрыла, почему хочет стать депутатом.