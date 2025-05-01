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«Локомотив» вышел вперед в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:2 в матче 1/2 финала КХЛ
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Ярослав Неелов/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Уфа-Арене», завершилась победой гостей со счетом 4:2. Ярославцы вышли вперед на 7-й минуте благодаря шайбе Алексея Береглазова. На 24-й минуте Владислав Ефремов сравнял счет, однако «Локомотив» ответил двумя точными бросками Никиты Кирьянова на 33-й минуте и Александра Радулова на 40-й минуте. На 54-й минуте Александр Хмелевский сократил отставание, а на 59-й минуте Максим Березкин забил в пустые ворота.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе, «Локомотив» вновь повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 3 мая в Уфе. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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