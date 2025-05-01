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Спорт

Переехали в Уфу: «Салават Юлаев» принимает «Локомотив». LIVE

Хоккей. КХЛ, Кубок Гагарина-2025, 1/2 финала. «Салават Юлаев» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Ярослав Неелов/РИА Новости
Уфимский «Салават Юлаев» принимает на своем льду ярославский «Локомотив» в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина. На данный момент команды выиграли по одному матчу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
Перерыв
01 мая 14:00
Салават Юлаев
Уфа, Россия
0 : 1
Локомотив
Ярославль, Россия
06' Береглазов
Стадион «Уфа-Арена», Уфа, Россия
1-й период

06'46" Береглазов

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Завершен первый период! Под занавес команды обменялись острыми атаками, но заброшена пока что лишь одна шайба — «Локомотив» ведет в счете.

'19

Иванов прорвался между двух соперников, и из центра чужой зоны бросил из-под Науменкова — немного не попал в створ!

'18

Уже шесть минут нет пауз в этом матче! И сейчас у гостей территориальное преимущество, ярославцы немного подустали под прессингом.

'15

Пименов подправлял шайбу в ворота после прострела Уилсона — парирует Исаев!

'14

На встречных курсах идет игра, очень динамичный и яркий хоккей.

'12

Фиксирует шайбу Исаев после броска Ремпала.

'11

Уже четыре минуты игра идет без пауз, и практически все это время шайбу контролируют уфимцы. Но, следует признать, гости пока уверенно обороняются.

'9

А следом с пятака атаковали хозяева — заблокировали бросок «железнодорожники»! Классно реагирует «Салават» на пропущенный гол!

'8

И тут же был шанс у «Салавата» сравнять счет — Ремпал замыкал передачу из-за ворот, но шайба полетела над перекладиной!

'7

Из-за ворот Каюмов сделал передачу на Березкина, и тот в касание мощнейшим броском отправил шайбу в сетку! Реализовал большинство «Локомотив»!

'7

ГОЛ!!!

'7

Каюмов сделал поперечную передачу к правому кругу на Радулова — оказался не готов к этому пасу опытнейший форвард.

'6

Алалыкин получает малый штраф за подножку.

'5

Шалунов выкатился один на один с Вязовым, но не попал в створ!

'5

Отложенный штраф у «Салавата», «Локо» играет 6 на 5.

'4

Сучков подправил шайбу после броска Науменкова — спасает гостей вратарь Даниил Исаев!

'3

Гости вынесли шайбу после наброса к своим воротам. Уфимцы пока сдержанно действуют.

'1

И тут же Шалунов нанес кистевой бросок в ближний угол — справляется голкипер «Салавата» Семен Вязовой! Резво начал «Локомотив»!

'1

Матч начался!

13:55

На данный момент счет в серии 1-1. Первые два матча состоялись в Москве, и началась серия с победы уфимцев 3:1. Следом «Локо» взял реванш, выиграв 2:1.

13:50

Матч начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом».

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