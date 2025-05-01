Салават Юлаев

Завершен первый период! Под занавес команды обменялись острыми атаками, но заброшена пока что лишь одна шайба — «Локомотив» ведет в счете.
Иванов прорвался между двух соперников, и из центра чужой зоны бросил из-под Науменкова — немного не попал в створ!
Уже шесть минут нет пауз в этом матче! И сейчас у гостей территориальное преимущество, ярославцы немного подустали под прессингом.
Уже четыре минуты игра идет без пауз, и практически все это время шайбу контролируют уфимцы. Но, следует признать, гости пока уверенно обороняются.
А следом с пятака атаковали хозяева — заблокировали бросок «железнодорожники»! Классно реагирует «Салават» на пропущенный гол!
И тут же был шанс у «Салавата» сравнять счет — Ремпал замыкал передачу из-за ворот, но шайба полетела над перекладиной!
Из-за ворот Каюмов сделал передачу на Березкина, и тот в касание мощнейшим броском отправил шайбу в сетку! Реализовал большинство «Локомотив»!
Каюмов сделал поперечную передачу к правому кругу на Радулова — оказался не готов к этому пасу опытнейший форвард.
И тут же Шалунов нанес кистевой бросок в ближний угол — справляется голкипер «Салавата» Семен Вязовой! Резво начал «Локомотив»!
На данный момент счет в серии 1-1. Первые два матча состоялись в Москве, и началась серия с победы уфимцев 3:1. Следом «Локо» взял реванш, выиграв 2:1.