Игру Овечкина назвали выдающейся

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери похвалил Александра Овечкина за его игру в первом раунде Кубка Стэнли против «Монреаля», передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он играл выдающимся образом всю серию, забивал значимые голы. Сегодняшний вечер — яркое тому подтверждение, потому что в начале матча команда испытывала огромное напряжение», — сказал Карбери.

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 76-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Таким образом, Овечкин догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и разделил с ним 12-ю строчку в списке лучших снайперов турнира.

Рекордсменом лиги по голам в матчах Кубка Стэнли является канадец Уэйн Гретцки, который забил 122 гола в 208 играх.

Во втором круге Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Каролиной».

Ранее стал известен соперник «Вашингтона» во втором раунде Кубка Стэнли.