Стало известно будущее тренера «Динамо» после увольнения из клуба

Анатолий Николаев, представитель чешского тренера Марцела Лички, рассказал, что специалисту нужен отдых после увольнения из московского «Динамо», передает Sport24.

«Он в России сделал себе имя, о нем теперь все знают. Пока думать о будущем клубе не время, потому что Марцелу надо выдохнуть и отдохнуть. Он способен оказаться хоть где: в России или Европе», — сказал Николаев.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги «(РПЛ) Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее в «Динамо» рассказали о целях на конец сезона-2024/25.