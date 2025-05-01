Экс-игрок «Локомотива» назвал удивительным поражение от «Ростова»

Экс-игрок «Локомотива» Гильерме о поражении от «Ростова»: это удивительно

Бывший голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме назвал удивительным поражение от «Ростова» в полуфинале Пути регионов Кубка России, передает «Матч ТВ».

«Локомотив» играл дома. Уверен, что у команды была задача выйти в следующий раунд Кубка России. Думаю, что поражение от «Ростова» — удивительный результат», — сказал Гильерме.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в этой игре забил Максим Осипенко с пенальти на 27-й минуте. На 50-й минуте взятие ворот Николая Комличенко было отменено из-за положения «вне игры», но на 87-й минуте второй раз поразить сетку ворот Антона Митрюшкина удалось Егору Голенкову.

Благодаря этой победе, «Ростов» вышел в финал нижней сетки, где сыграет с московским «Спартаком», который оказался сильнее «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.