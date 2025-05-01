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Российского фигуриста призвали бороться за лидерство на мировой арене

Фигурист Энберт заявил, что Дикиджи достойно выступил бы на чемпионате мира
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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» предположил, что российский одиночник Владислав Дикиджи смог бы достойно выступить на чемпионате мира в случае допуска россиян и точно выиграл бы чемпионат Европы.

«Дикиджи совершенно точно занял бы первое место на чемпионате Европы, и у меня нет в этом ни единого сомнения.

На чемпионате мира конкуренция была бы более ощутимой, но при том темпе совершенствования, который демонстрирует Влад, я уверен, что даже если бы он сейчас не получил те баллы, на которые рассчитывал, в следующем году, сохраняя такой уровень улучшений, он бы показал совершенно другой результат», — сказал Энберт.

Серебряный призер Олимпийских игр призвал Дикиджи продолжать поступательное развитие в соответствии с планами его тренера Олега Татаурова.

«Главное сейчас для Влада — спокойно следовать плану, который разработала его команда, и продолжать бороться за ведущие позиции на мировой арене», — сказал Энберт.

Дикиджи стал чемпионом России — 2025, набрав в сумме 297,10 баллов. Спортсмен исполнил в произвольной программе четыре четверных прыжка — лутц, флип и два сальхова, первый из которых шел в каскаде с тройным тулупом.

Ранее российского фигуриста признали лучшим в Европе.

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