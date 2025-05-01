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Российского фигуриста признали лучшим в Европе

Фигурист Энберт заявил, что Владислав Дикиджи выиграл бы чемпионат Европы
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» раскритиковал уровень чемпионата Европы без россиян.

«Мы были свидетелями чемпионата Европы, и, честно говоря, уровень мужского одиночного катания на этом турнире оставлял желать лучшего. Спортсмены побеждали с одним четверным прыжком, чаще всего это был четверной тулуп, а максимум, что они могли показать, — это два довольно простых четверных. Кроме того, к уровню мастерства катания тоже есть много вопросов», — отметил серебряный призер Олимпийских игр.

Энберт предположил, что российский одиночник Владислав Дикиджи уверенно победил бы на чемпионате Европы, несмотря на то что спортсмен часто получает критику за недостаток пластики и хореографии, а международные судьи строго следят за балансом техники и компонентов.

«Я не могу представить, чтобы кто-то составил серьезную конкуренцию Владу с его прокатами — такими, как на чемпионате России. Возможно, он не получил бы самые высокие оценки за компоненты, но в техническом плане у него был такой запас, что никакое катание не смогло бы приблизиться к его результату», — сказал Энберт.

Владислав Дикиджи завоевал золото на чемпионате России по фигурному катанию — 2025, набрав в сумме 297,10 баллов. Спортсмен исполнил в произвольной программе четыре четверных прыжка — лутц, флип и два сальхова, первый из которых шел в каскаде с тройным тулупом.

Ранее чемпионка мира раскрыла, как Ляйсан Утяшева спасла ее в трудный момент.

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