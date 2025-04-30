Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» со счетом 2:0 обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в первом матче финала пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Победитель двухматчевого противостояния сыграет в суперфинале с победителем пары «Ростов» — «Спартак», которые сразятся в Ростове 13 мая.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Юрий Семин может вернуться в «Локомотив».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами