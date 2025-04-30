«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» со счетом 2:0 обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в первом матче финала пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Победитель двухматчевого противостояния сыграет в суперфинале с победителем пары «Ростов» — «Спартак», которые сразятся в Ростове 13 мая.

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Ранее сообщалось, что Юрий Семин может вернуться в «Локомотив».